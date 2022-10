Epic Games offre les jeux Rising Hell et Slain: Back From Hell

Les jeux Rising Hell et Slain: Back From Hell sont offerts en ce moment sur l’Epic Games Store.

Les jeux Rising Hell et Slain: Back From Hell sont offerts en ce moment sur l’Epic Games Store. Le premier est un jeu de plateforme plutôt sympa alors que le second est un jeu d’arcade. Vous pouvez les télécharger gratuitement tous les deux jusqu’au jeudi 13 octobre à 17 heures.

Rising Hell est un jeu de plateformes à déroulement vertical de type rogue-lite bourré d’action effrénée et rythmée par des riffs de heavy métal gothique ! Affrontez des hordes de démons assoiffés de sang qui tentent de vous empêcher de vous échapper des Enfers !

Slain: Back From Hell. Un jeu d’arcade aux inspirations heavy metal plein de combats, de gore et de casse-têtes. Des graphismes épatants et un vrai gameplay à l’ancienne accompagnés par la bande-son la plus metal que vous n’ayez jamais entendue.