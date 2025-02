Mauvaise nouvelle : Skype vit ses derniers jours !

Apparemment Microsoft aurait décidé de débrancher très prochainement le service de messagerie Skype. En effet, le site XDA rapporte qu’un de ses lecteurs a découvert dans le code source du programme une mention qui ne laisse planer aucun doute concernant le sort que Microsoft réserve à Skype :

« A partir du mois de mai Skype ne sera plus disponible. Continuez vos appels et vos chats avec Teams ».

Pour rappel, Skype a été créé en 2003 par Niklas Zennström et Janus Frii. Il été développé par trois développeurs estoniens: Ahti Heinla, Priit Kasesalu et Jaan Tallinn3, qui sont également à l’origine du programme KaZaa qui permettait aux début des années 2000 d’échanger des fichiers en P2P.

Skype a permis de démocratiser les appels et les communications par internet dès le début des années 2000. En 2011, Microsoft en a fait l’acquisition. Et en 2013, Microsoft a décidé de mettre définitivement un terme à Windows Live Messager afin de ne conserver que Skype et mettre ce dernier en avant.

Rappelons que la firme de Redmond avait déjà opéré la même stratégie quelques années plus tôt en coupant MSN Messenger au profit de WLM. L’histoire semble donc se répéter puisque cette fois ci Microsoft s’apprête à débrancher Skype au profit de Teams.