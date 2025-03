La version 136.0 de Firefox apporte son lot de nouveautés

Vous avez beaucoup d’onglets ouverts ? Essayez notre nouvelle disposition d’onglets verticaux pour parcourir rapidement votre liste d’onglets. Avec les onglets verticaux, vos onglets ouverts et épinglés apparaissent dans la barre latérale plutôt qu’en haut du navigateur. Pour activer les onglets verticaux, faites un clic droit sur la barre d’outils en haut du navigateur et sélectionnez Activer les onglets verticaux. Si vous avez activé la barre latérale mise à jour, vous pouvez également accéder à Personnaliser la barre latérale et cocher Onglets verticaux. Les premiers testeurs déclarent se sentir plus organisés après avoir utilisé les onglets verticaux pendant quelques jours.