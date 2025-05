Skype part au placard remplacé par Microsoft Teams

Comme prévu et annoncé par Miicrosoft, Skype prend sa retaite en ce mois de mai et il est maintenant remplacé par Microsoft Teams gratuit. A noter que ce changement concerne uniquement les particuliers (qui utilisaient les versions gratuites ou payantes de Skype) par contre les entreprises peuvent encore profiter de Skype Entreprise qui reste encore en activité pour l’instant.

L’éditeur offre aux utilisateurs deux possibilités : soit migrer vers Teams (gratuit) soit exporter leurs données Skype afin de les conserver et/ou les utiliser ailleurs.

Microsoft a d’ailleurs mis en ligne une page explicative sur son site web. Plusieurs jeux de questiosns réponses sont également disponibles afin d’aider les utilisateurs durant cette fermeture et la migration.

En mai 2025, Skype sera mis hors service. Cette modification aura un impact sur les utilisateurs Skype gratuits et payants, mais pas sur Skype Entreprise.

Les utilisateurs de Skype auront la possibilité de passer à Microsoft Teams Gratuit, qui offre un grand nombre des mêmes fonctionnalités de base et bien plus encore. Connectez-vous à Microsoft Teams (gratuit) sur n’importe quel appareil pris en charge à l’aide de vos identifiants Skype, et vos contacts ainsi que vos conversations seront automatiquement transférés. Vous recevrez également une notification dans l’application Skype vous invitant à agir pour migrer vos données.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Microsoft Teams Gratuit, vous pouvez exporter vos données Skype.

Les abonnements d’appels et de numéros Skype existants continueront à être renouvelés automatiquement jusqu’au 3 avril 2025. Après mai 2025, le pavé de numérotation Skype est disponible pour les utilisateurs payants restants à partir du portail web Skype et dans Teams Gratuit. Pour transférer votre numéro Skype, contactez votre nouvel opérateur ou en savoir plus ici.

En outre, nous n’offrirons plus de fonctionnalités Skype payantes aux nouveaux clients, y compris le crédit Skype et les abonnements qui vous permettent d’effectuer et de recevoir des appels internationaux et nationaux.