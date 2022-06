Lexar Fly : une micro SDXC pour les drones et caméras embarquées

LEXAR annonce l’arrivée d’une nouvelle carte mémoire au format micro SDXC : la Lexar Fly. C’est une carte mémoire performante qui pourra intéresser les amateurs de photos mais aussi les utilisateurs de drones ou de caméras embarquées (comme les Go Pro par exemple) qui pourront filmer facilement leurs prouesses en Full HD ou en 4K.

La carte mémoire Lexar Fly propose des débits pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. A noter que la carte est un modèle UHS-I de classe 10 qui répond aux normes U3, V30 et A2.

La micro SDXC Lexar Fly est déclinée en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les tarifs sont respectivement de 24,99€, 39,99€ et 69,99€.