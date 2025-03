Une nouvelle gamme de cartes mémoires chez Team Group

Team Group lance une nouvelle gamme de cartes mémoires micro SDXC qui porte le nom de Ultra. Cette nouvelle série répond aux normes A2 et V30. Elle offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 200 Mo/s en lecture et jusqu’à 170 Mo/s en écriture.

Quatre capacités de stockage sont annoncées : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Voilà les débits proposés par chaque déclinaison :

Team Group Ultra 128 Go : 200 Mo/s en lecture, 80 Mo/s en écriture.

200 Mo/s en lecture, 80 Mo/s en écriture. Team Group Ultra 256 Go : 200 Mo/s en lecture, 150 Mo/s en écriture.

200 Mo/s en lecture, 150 Mo/s en écriture. Team Group Ultra 512 Go : 200 Mo/s en lecture, 170 Mo/s en écriture.

200 Mo/s en lecture, 170 Mo/s en écriture. Team Group Ultra 1 To : 200 Mo/s en lecture, 170 Mo/s en écriture.

Les cartes mémoires Team Group Ultra sont livrées avec un adaptateur microSD / SD. Elles sont garanties à vie.