Team Group lance une carte SDXC T-Create Expert de 2 To

Team Group agrandit sa gamme de cartes mémoire en lançant un nouveau modèle : la T-Create Expert de 2 To au format SDXC. Extremement véloce, la carte supporte des débits pouvant aller jusqu’à 300 Mo/s en lecture et 260 Mo/s en écriture, ce qui devrait ravir les photographes et vidéastes qui souhaitent enregistrer leurs réalisations sur un support de grande capacité. La carte est parée pour la 4K voire même pour la 8K.

La carte mémoire SDXC T-Create Expert est certifiée V90 ce qui signifie qu’elle supporte en continu pour l’enregistrement vidéo une vitesse d’écriture minimale de 90 Mo/s. Elle répond également aux normes UHS-II et U3, et elle supporte la norme IP67 en terme de résistance aux projections d’eau et de poussière.

Plusieurs capacités de stockage sont annoncées : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits supportés par chaque modèle :

T-Create Expert 64 Go : 300 Mo/s en lecture, 180 Mo/s en écriture

T-Create Expert 128 Go : 300 Mo/s en lecture, 180 Mo/s en écriture

T-Create Expert 256 Go : 300 Mo/s en lecture, 260 Mo/s en écriture

T-Create Expert 512 Go : 300 Mo/s en lecture, 260 Mo/s en écriture

T-Create Expert 1 To : 300 Mo/s en lecture, 260 Mo/s en écriture

T-Create Expert 2 To : 300 Mo/s en lecture, 260 Mo/s en écriture

Pour l’instant, on ne connait par les tarifs. On sait simplement que les cartes seront couvertes par une garantie de cinq ans.

Rappelons que Team Group avait lancé en décembre dernier une micro SDXC dans la gamme T-Create Expert, beaucoup moins véloce et certifiée V30.