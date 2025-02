Un nouveau SSD portable signé Addlink : le P21

Un nouveau SSD portable vient d’être dévoilé par le constructeur Addlink : il porte le nom de P21. Trois capacités sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To.

Un nouveau SSD portable vient d’être dévoilé par le constructeur Addlink : il porte le nom de P21. Ce SSD portable qui succédera au P20 est équipé d’une connectique USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

D’après le fabricant ce SSD offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 2.050 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

Trois capacités sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To avec les débits suivants :

P21 1 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture

2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture P21 2 To : 2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture

2.000 Mo/s en lecture, 1.950 Mo/s en écriture P21 4 To : 2.050 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture

Grâce à sa connectique USB C, le P21 peut être utilisé sur de nombreuses machines : PC, MAC, tablettes, smartphones, appareils Android, etc.. Il est d’ailleurs compatible avec l’enregistrement direct en Apple ProRes des iPhone 15 et 16 Pro et Pro Max comme les deux SSD portables qu’on a testé récemment (voir ici et là).

A noter que le P21 dispose d’une coque en aluminium ce qui permet de garder le SSD au frais. Il est d’ailleurs équipé en plus d’ailettes de refroidissement pour mieux dissiper la chaleur dégagée par ce dernier.

Le P21 résiste aux chocs et aux vibrations. Sa petite taille (117 mm de long sur 38 large et 11,8 mm d’épaisseur) et un poids de 60 grammes environ permet de le transporter facilement avec soi. Le fabricant a la bonne idée fournir avec son SSD une pochette de transport pour trimballer facilement le SSD et son câble USB C.

Pour l’instant le prix de ce SSD n’est pas connu. Mais on aura sûrement l’occasion d’en reparler prochainement.