Addlink sort un SSD portable USB 3.2 : le P20

Le constructeur taïwanais Addlink propose un nouveau SSD baptisé P20. C’est un SSD portable qui mesure 102 x 33 x 11 mm et pèse 58 grammes. A l’intérieur du P20 on trouve un SSD M.2 NVMe qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

L’appareil est équipé d’une coque en aluminium qui sert à protéger le SSD mais qui aide également à dissiper la chaleur.

Sinon le P20 est doté d’un connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s. Le fabricant annonce que son produit peur atteindre des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture.

Le P20 sera commercialisé prochainement. Trois capacités seront disponibles : 512 Go, 1 To et 2 To. Le SSD sera fourni avec un câble USB C vers USB A, un câble USB C vers USB C et une pochette de transport.