Une version 2 To du SSD Samsung 980 Pro est sur le point de débarquer

Les SSD Samsung 980 Pro sont des SSD M.2. NVMe performants qui exploitent une interface PCI Express 4.0, de la mémoire NAND Flash TLC et un contrôleur maison, le Samsung Elpis.

La gamme 980 Pro a été lancée en septembre dernier en trois capacités de stockage seulement : 250 Go, 500 Go et 1 To. Mais cette situation est en passe de changer puisqu’une version 2 To est en approche.

Selon nos confrères du site Guru3D, le Samsung 980 Pro de 2 To n’a pas encore été annoncé officiellement par le constructeur mais il commence d’ores et déjà à être référencé sur quelques boutiques en ligne.

La version 2 To du 980 Pro porte la référence MZ-V8P2T0BW. Le SSD intègre 2 Go de mémoire cache et propose une endurance de 1.200 To par an. En terme de performances, le SSD offre des taux de transferts de 7.000 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture, tandis que ses débits atteignent 1.000.0000 iOPS aussi bien en lecture qu’en écriture 4K.

Au niveau tarifaire, le Samsung 980 Pro de 2 To coûte entre 400 et 500€ suivant les enseignes.

Voilà pour rappel, les débits proposés par chaque modèle :

– 980 Pro 250 Go : 6.400 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture (500K/600K iOPS)

– 980 Pro 500 Go : 6.900 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (800K/1000K iOPS)

– 980 Pro 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

– 980 Pro 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)