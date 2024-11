ASUS TUF Gaming A2 : boîtier pour SSD M.2. en USB 3.2 Gen2x2

Le fabricant ASUS avait surpris tout le monde en sortant en mai 2023 le boîtier TUF Gaming A1 destiné à accueillir un SSD au format M.2. (SATA ou NVMe). Aujourd’hui, le constructeur fait à nouveau parler de lui à l’occasion de la sortie de son successeur : le TUF Gaming A2.

Il s’agit toujours d’un boîtier pour SSD M.2. qui supporte à la fois les SSD M.2. SATA et NVMe. Mais la grosse différence c’est que désormais on est sur une interface USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) qui offre donc des débits doublés par rapport au boîtier de première génération.

Pour le reste des caractéristiques techniques, sachez que le Tuf Gaming A2 est un peu plus imposant et plus lourd que son prédécesseur puisqu’il mesure 166,22 mm x 55,65 mm x 15,3 mm et pèse 148 grammes.

Le boîtier est en aluminium et intègre un dissipateur thermique pour garder au frais le SSD, qui peut d’ailleurs se présenter au format 2242, 2260 ou même 2280. La mise en place du SSD M.2. se fait facilement grâce à l’ingénieux système Q-Latch développé par ASUS. Le fabricant propose d’ailleurs un tuto pour expliquer la procédure.

A noter enfin que le Tuf Gaming A2 peut résister à l’eau et à la poussière (il est certifié IP68) et peut résister aux chocs grâce à sa protection en caoutchouc. Il répond aussi à la norme militaire MIL-STD-810H.

Le boîtier est annoncé au tarif de 64,99€. Il bénéficie d’une garantie de deux annnées.