Si vous aimez les couleurs flashy, voilà un SSD RGB ADATA

Avec son nouveau SSD M.2. NVMe, ADATA s’adresse aux fanas de RGB qui veulent mettre un peu (plus) de couleur dans la tour de leur PC.

Avec son nouveau SSD M.2., ADATA s’adresse aux fanas de RGB qui veulent mettre un peu (plus) de couleur dans la tour de leur PC. Connu sous le nom de XPG Spectrix S65G RGB (excusez du peu !!) le nouveau dispositif du fabricant ADATA est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est décliné en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To. Le fabricant annonce pour chacun d’entre eux un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans.

Du côté des performances, le SSD s’en sort plutôt bien même si on est loin d’être face à une bête de course notamment sur les plus petites capacités… En effet, si les débits du modèle 2 To grimpent à 6.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture, ceux des modèles inférieurs tombent à 4.000 Mos en écriture (1 To) et même 2.700 Mo/s en écriture dans le cas du modèle de 500 Go.

Voilà les débits annoncés pour chaque version :

S65G 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture S65G 1 To : 6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture S65G 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

Les disques de 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 160 TBW, 320 TBW et 640 TBW.

Au final, ce SSD Spectrix S65G devrait intéresser les fans de gaming et de RGB qui disposent d’une tour PC avec fenêtre permetant d’apercevoir les composants de la machine. A noter que le fabricant anonce que l’engin est compatible PC mais aussi PS5. Dans ce second cas il sera difficile d’apprécier l’éclairage RGB du SSD une fois la trappe de la PS fermée.