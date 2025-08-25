Sur l’Epic Games Store, deux jeux sont téléchargeables gratuitement en ce moment. Il s’agit des jeux Kamaeru: A Frog Refuge et Strange Horticulture.

Sur l’Epic Games Store, deux jeux sont téléchargeables gratuitement en ce moment. Il s’agit des jeux Kamaeru: A Frog Refuge et Strange Horticulture. Vous pouvez les récupérer sans débourser un centime en vous rendant respectivement sur cette page et sur celle-ci.

Kamaeru: A Frog Refuge

Créez un sanctuaire pour les grenouilles et restaurez la biodiversité des zones humides dans Kamaeru, un jeu de collection de grenouilles convivial où vous photographiez des grenouilles, jouez à des mini-jeux et décorez votre habitat. Lancez-vous !

Strange Horticulture

Un jeu de réflexion occulte dans lequel vous incarnez le propriétaire d’un magasin de plantes local. Trouvez et identifiez de nouvelles plantes, caressez votre chat, discutez avec un clan ou rejoignez une secte. Utilisez votre collection de plantes puissantes pour influencer l’histoire et percer les sombres mystères d’Undermere.