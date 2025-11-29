Le jeu Universe for sale est offert sur l’Epic Games Store

Jusqu’au 4 décembre, le jeu Universe for sale est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure assez sympa. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Synopsis 

Une station spatiale nichée dans les nuages ​​de Jupiter. Un bazar étrange où une jeune femme inquiète façonne des univers entiers dans le creux de sa main. Un mystérieux adepte qui s’est dépouillé de sa chair pour atteindre l’illumination. Un univers est à vendre. Intéressé(e) ?

Dans un bazar étrange, une femme inquiète façonne des univers entiers dans le creux de sa main.

Universe for Sale (Univers à vendre en français) est un jeu d’aventure dessiné à la main, se déroulant dans les denses nuages ​​de Jupiter, où des orangs-outans intelligents travaillent comme dockers et où de mystérieux adeptes se dépouillent de leur chair pour atteindre l’illumination.

Trailer du jeu

Sebastien 20373 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

