Jusqu’au 4 décembre, le jeu Universe for sale est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’aventure assez sympa. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page.

Synopsis

Une station spatiale nichée dans les nuages ​​de Jupiter. Un bazar étrange où une jeune femme inquiète façonne des univers entiers dans le creux de sa main. Un mystérieux adepte qui s’est dépouillé de sa chair pour atteindre l’illumination. Un univers est à vendre. Intéressé(e) ?

Dans un bazar étrange, une femme inquiète façonne des univers entiers dans le creux de sa main.

Universe for Sale (Univers à vendre en français) est un jeu d’aventure dessiné à la main, se déroulant dans les denses nuages ​​de Jupiter, où des orangs-outans intelligents travaillent comme dockers et où de mystérieux adeptes se dépouillent de leur chair pour atteindre l’illumination.

Trailer du jeu