Vidéo : un nouveau trailer pour Forza Horizon 6

Prévu pour une sortie le 19 mai 2026, le jeu Forza Horizon 6 se dévoile au travers d’un nouveau trailer. La vidéo intitulée « Discover Japan | Biomes Showcase » permet de découvrir les routes du Japon.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Prévu pour une sortie le 19 mai 2026, le jeu Forza Horizon 6 se dévoile au travers d’un nouveau trailer. La vidéo intitulée « Discover Japan | Biomes Showcase » permet de découvrir les routes du Japon.

Pour rappel, Forza 5 se déroulait au Mexique. Dans Forza Horizon 6 le joueur incarne un touriste qui visite le Japon et dont le rêve et de rejoindre le Festival Horizon.

Pour informarion, Forza Horizon 6 débarquera sur les consoles Xbox Series X et S ainsi que sur PC le 19 mai 2026. Une version PS5 arrivera aussi mais un peu plus tard dans l’année. 

Voilà le précédent trailer du jeu :

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20518 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos