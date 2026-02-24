Prévu pour une sortie le 19 mai 2026, le jeu Forza Horizon 6 se dévoile au travers d’un nouveau trailer. La vidéo intitulée « Discover Japan | Biomes Showcase » permet de découvrir les routes du Japon.

Vidéo : un nouveau trailer pour Forza Horizon 6

Prévu pour une sortie le 19 mai 2026, le jeu Forza Horizon 6 se dévoile au travers d’un nouveau trailer. La vidéo intitulée « Discover Japan | Biomes Showcase » permet de découvrir les routes du Japon.

Pour rappel, Forza 5 se déroulait au Mexique. Dans Forza Horizon 6 le joueur incarne un touriste qui visite le Japon et dont le rêve et de rejoindre le Festival Horizon.

Pour informarion, Forza Horizon 6 débarquera sur les consoles Xbox Series X et S ainsi que sur PC le 19 mai 2026. Une version PS5 arrivera aussi mais un peu plus tard dans l’année.

Voilà le précédent trailer du jeu :