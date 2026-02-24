Recalbox 10.0.1 débarque avec des correctifs à la pelle

Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1. Il s’agit d’une mise à jour mineure qui vise à corriger une vingtaine de bugs qui ont été remontés par les utilisateurs.

Recalbox 10 est disponible avec une flopée de nouveautés !

Voilà la liste des correctifs apportés par Recalbox 10.0.1

  • Corrige la mise à jour des variables de theme contextuelles quand on revient d’un jeu (sur notre theme, c’est la date de dernière partie qui se met à jour)
  • Corrige le mise à jour de la gamelist après detection de nouveaux jeux ajoutés automatiquement et rescan du système
  • Corrige la mise à jour de la gamelist et des metadata quand on sort du menu contextuel des jeux
  • Corrige le re-scraping d’un même système
  • Corrige la non-reutilisation des données déjà scrapées et présentes sur le disque
  • Corrige la gestion du retry pour les download de media et modifie la façon sont certaines erreurs sont remontées (plus de Fatal error qui n’en sont pas)
  • Corrige la fenêtre des BIOS en HDMI
  • CRT: flycast: fix le mode 240p downscalé (phase 1/2)
  • Corrige le colorset gris + Clip « Full video » pour CRT sur recalbox-next-2025
  • Corrige l’affichage « inconnu » sur les dossier dans la liste de jeu sur l’ancien theme
  • Corrige la sauvegarde dans les fichiers .ini quand le backup n’existe pas
  • Corrige le changement de resolution du frontend pour le CRT
  • Corrige un bug pouvant amener à un plantage ou a des fuites mémoire quand on sollicite trop le manager de textures
  • Corrige le chargement d’un png inexistant, malformé ou vide
  • Corrige le son des vidéos de boot
  • Corrige la rotation des pinball en mode Tate droit
  • Retour à 100% de la sensibilité dans fbneo avec un spinner
  • Corrige l’ajout du menu crt avec les DACS
  • Corrige les modes 240p 60Hz pour les jeux TATE sur écrans YOKO (phase 1/2)
  • Corrige la gestion du case sur steamdeck

Comme d’habitude, Recalbox 10.0.1 est disponible gratuitement sur le site de Recalbox. A noter que les personnes ayant déjà installées la version 10 sur leur machines (PC, Raspberry Pi, Stream Deck, etc..) peuvent migrer directement vers la version 10.0.1 via la mise à jour automatique.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20518 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.117

Télécharger Thunderbird 147.0.2 pour Windows 64-bit

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos