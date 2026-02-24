Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1.

Recalbox 10.0.1 débarque avec des correctifs à la pelle

Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1. Il s’agit d’une mise à jour mineure qui vise à corriger une vingtaine de bugs qui ont été remontés par les utilisateurs.

Voilà la liste des correctifs apportés par Recalbox 10.0.1

Corrige la mise à jour des variables de theme contextuelles quand on revient d’un jeu (sur notre theme, c’est la date de dernière partie qui se met à jour)

Corrige le mise à jour de la gamelist après detection de nouveaux jeux ajoutés automatiquement et rescan du système

Corrige la mise à jour de la gamelist et des metadata quand on sort du menu contextuel des jeux

Corrige le re-scraping d’un même système

Corrige la non-reutilisation des données déjà scrapées et présentes sur le disque

Corrige la gestion du retry pour les download de media et modifie la façon sont certaines erreurs sont remontées (plus de Fatal error qui n’en sont pas)

Corrige la fenêtre des BIOS en HDMI

CRT: flycast: fix le mode 240p downscalé (phase 1/2)

Corrige le colorset gris + Clip « Full video » pour CRT sur recalbox-next-2025

Corrige l’affichage « inconnu » sur les dossier dans la liste de jeu sur l’ancien theme

Corrige la sauvegarde dans les fichiers .ini quand le backup n’existe pas

Corrige le changement de resolution du frontend pour le CRT

Corrige un bug pouvant amener à un plantage ou a des fuites mémoire quand on sollicite trop le manager de textures

Corrige le chargement d’un png inexistant, malformé ou vide

Corrige le son des vidéos de boot

Corrige la rotation des pinball en mode Tate droit

Retour à 100% de la sensibilité dans fbneo avec un spinner

Corrige l’ajout du menu crt avec les DACS

Corrige les modes 240p 60Hz pour les jeux TATE sur écrans YOKO (phase 1/2)

Corrige la gestion du case sur steamdeck

Comme d’habitude, Recalbox 10.0.1 est disponible gratuitement sur le site de Recalbox. A noter que les personnes ayant déjà installées la version 10 sur leur machines (PC, Raspberry Pi, Stream Deck, etc..) peuvent migrer directement vers la version 10.0.1 via la mise à jour automatique.