Recalbox 10.0.1 débarque avec des correctifs à la pelle
Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1.
Moins de 10 jours après la sortie de Recalbox 10 qui apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités, les développeurs viennent de publier Recalbox 10.0.1. Il s’agit d’une mise à jour mineure qui vise à corriger une vingtaine de bugs qui ont été remontés par les utilisateurs.
Voilà la liste des correctifs apportés par Recalbox 10.0.1
- Corrige la mise à jour des variables de theme contextuelles quand on revient d’un jeu (sur notre theme, c’est la date de dernière partie qui se met à jour)
- Corrige le mise à jour de la gamelist après detection de nouveaux jeux ajoutés automatiquement et rescan du système
- Corrige la mise à jour de la gamelist et des metadata quand on sort du menu contextuel des jeux
- Corrige le re-scraping d’un même système
- Corrige la non-reutilisation des données déjà scrapées et présentes sur le disque
- Corrige la gestion du retry pour les download de media et modifie la façon sont certaines erreurs sont remontées (plus de Fatal error qui n’en sont pas)
- Corrige la fenêtre des BIOS en HDMI
- CRT: flycast: fix le mode 240p downscalé (phase 1/2)
- Corrige le colorset gris + Clip « Full video » pour CRT sur recalbox-next-2025
- Corrige l’affichage « inconnu » sur les dossier dans la liste de jeu sur l’ancien theme
- Corrige la sauvegarde dans les fichiers .ini quand le backup n’existe pas
- Corrige le changement de resolution du frontend pour le CRT
- Corrige un bug pouvant amener à un plantage ou a des fuites mémoire quand on sollicite trop le manager de textures
- Corrige le chargement d’un png inexistant, malformé ou vide
- Corrige le son des vidéos de boot
- Corrige la rotation des pinball en mode Tate droit
- Retour à 100% de la sensibilité dans fbneo avec un spinner
- Corrige l’ajout du menu crt avec les DACS
- Corrige les modes 240p 60Hz pour les jeux TATE sur écrans YOKO (phase 1/2)
- Corrige la gestion du case sur steamdeck
Comme d’habitude, Recalbox 10.0.1 est disponible gratuitement sur le site de Recalbox. A noter que les personnes ayant déjà installées la version 10 sur leur machines (PC, Raspberry Pi, Stream Deck, etc..) peuvent migrer directement vers la version 10.0.1 via la mise à jour automatique.