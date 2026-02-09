Le SSD portable Crucial X10 Pro est dispo un peu partout

Depuis quelques jours le Crucial X10 Pro est à nouveau pleinement disponible. On peut en effet retrouver ce SSD portable référencé chez la plupart des boutiques en ligne.

Lorsque j’ai testé récemment le SSD portable Crucial X10 Pro celui-ci était indisponible chez de nombreux fournisseurs et de nombreuses boutiques en ligne. On aurait pu penser que cet état des stocks laborieux était lié à l’arrêt de la marque Crucial annoncé par Micron en décembre dernier.

Mais apparemment que nenni puisque depuis quelques jours le Crucial X10 Pro est à nouveau pleinement disponible. On peut en effet retrouver ce SSD portable référencé chez la plupart des boutiques en ligne. J’ai donc mis à jour le test en ajoutant les différents liens où le dégoter.

Pour rappel, le Crucial X10 Pro est un SSD portable compact qui mesure 65 mm x 55 mm x 7 mm et pèse 41 grammes. Le SSD dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gbps.

En terme de performances, il est annoncé par le fabricant avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture et jusqu’à 2.000 Mo/s en écriture. Des débits prometteurs que nous n’avons malheureusement pas pu atteindre durant nos tests qui ont mesuré au mieux 2.075,88 Mo/s en lecture et 1.841,26 Mo/s en écriture.

Le X10 Pro n’est donc pas aussi rapide que prévu. Durant les tests j’avais pu apprécier sa taille rikiki qui permet de le trimballer facilement en déplacement, ou encore son design plus que sympa. Par contre, le fait qu’il soit moins performant que prévu est un peu dommage. Idem pour le câble USB qui est très très court (moins de 25 cm) et l’absence d’utilitaire pour manier le SSD. A noter que le fait que la marque Crucial soit prochainement arrêté est aussi un point important à prendre en considération, même si le fabbricant se montre rassurant et indique que le SAV sera assuré jusqu’au bout.

Où acheter le SSD Crucial X10 Pro ?