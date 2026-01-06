LEXAR Air : un SSD rikiki pour sauvegarder les smartphones

Le LEXAR Air est un SSD portable très compact qui vient d’être présenté au CES 2026.. Il ne mesure que 50,7 mm de large sur 70,7 mm de long pour 9,3 mm de haut

Le LEXAR Air est un SSD portable très compact qui vient d’être présenté au CES 2026.. Il ne mesure que 50,7 mm de large sur 70,7 mm de long pour 9,3 mm de haut. Son poids n’est que de 19 grammes.

Vu ses dimensions réduites, l’engin peut facilement être transporté avec soi. Il dispose d’ailleurs d’une poignée permettant de l’accrocher à un sac ou à sa ceinture. Le LEXAR Air est annoncé comme étant résistant aux chutes d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Au niveau de sa connectique, le LEXAR Air est doté d’un port USB Type C à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). D’après le fabricant, cela lui permet d’offrir des taux de transferts de 390 Mo/s en lecture et de 400 Mo/s en écriture.

Le SSD peut être utilisé sur PC, MAC, smartphones et tablettes. D’ailleurs LEXAR propose une application baptisée sobrement « Lexar App » afin de sauvegarder automatiquement les photos et les vidéos des terminaux mobiles.

Le LEXAR Air existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Deux coloris sont disponibles : noir ou bleu.