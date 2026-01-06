Comme prévu, le prix de l’abonnement Pure Fibre de Bouygues Telecom est en hausse

Lancé l’année dernière au tarif de 23,99€ par mois, l’abonnement B&You Pure Fibre vient de voir son prix augmenter. En effet, il faut désormais débourser 24,99€ par mois pour souscrire à ce forfait qui promet une fibre dédiée 100% à inernet.

Lancé l’année dernière au tarif de 23,99€ par mois, l’abonnement B&You Pure Fibre vient de voir son prix augmenter. En effet, il faut désormais débourser 24,99€ par mois pour souscrire à ce forfait qui promet une fibre dédiée 100% à inernet « sans superflu ».

L’augmentation est assez légère puisqu’elle n’est que de 1€/mois seulement. A noter que cette hausse concerne pour l’instant uniquement les nouveaux clients, les personnes qui y ont déjà souscrit restent pour leurs parts conditionnés au tarif précédent.

Pour rappel, le forfait B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom s’adresse majoritairement aux internautes et aux geeks qui veulent une connexion fibre abordable, performante et sans fioriture. C’est un abonnement fibre 100% internet qui n’inclut ni TV ni téléphone. Les débits peuvent atteindre jusqu’à 8 Gbps en download et jusqu’à 1 Gbps en upload en fonction de l’éligibilité du client à l’option Debit+.

Le prix de l'abonnement Pure Fibre de Bouygues est en hausse

 

 

Pour être éligible à l’option Débit+ (gratuite) qui permet un débit de 8 Gbps, il faut que la liaison fibre du client soit compatible avec le standard XGS-PON qui est en cours de déploiement un peu partout. S’il n’est pas éligible à cette option, le débit sera au maximum de 2 Gbps en download et de 900 Mbps en upload, ce qui reste tout de même intéressant pour un abonnement à 24,99€ par mois.

Le prix de l'abonnement Pure Fibre de Bouygues est en hausse

Avec le B&You Pure Fibre, Bouygues fournit la Bbox Wi-Fi 7 qui est compatible WiFi7 Triple Bande comme son nom l’indique. La box propose une connectique qui se compose de : 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port Ethernet 10 Gbps et 1 port USB Type A. Des répéteurs WIFI 7 sont proposés en option à 3€/mois.

Le prix de l'abonnement Pure Fibre de Bouygues est en hausse

