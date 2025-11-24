Black Friday : l’abonnement B&You Pure Fibre 8 Gbps à 23,99€ et frais de mise en service offerts

A l’occasion du Black Friday, l’abonnement B&You Pure Fibre est à 23,99€ par mois et les frais de mise en service sont offerts s’il s’agit d’une portabilité.

A l’occasion du Black Friday, l’abonnement B&You Pure Fibre est à 23,99€ par mois et les frais de mise en service sont offerts s’il s’agit d’une portabilité (les frais sont de 48€ normalement). Vous trouverez sur cette page les conditions générales de l’offre de remboursement, qui est valable jusqu’au 1er décembre 2025.

Black Friday : B&You Pure Fibre à 23,99€ et frais offerts

Le forfait B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom est une formule qui s’adresse principalement aux personnes qui désirent une connexion fibre abordable, performante et sans fioriture C’est un abonnement fibre 100% internet. En effet, dans cet abonnement il n’y a ni TV ni téléphone mais uniquement une connexion internet ultra rapide. Les débits peuvent d’ailleurs atteindre jusqu’à 8 Gbps en download et jusqu’à 1 Gbps en upload en fonction de l’éligibilité du client à l’option Debit+.

Black Friday : B&You Pure Fibre à 23,99€ et frais offerts

Pour être éligible à l’option Débit+ (gratuite) qui permet d’accéder à un débit de 8 Gbps, il faut que la liaison fibre du client soit compatible avec le standard XGS-PON qui est en cours de déploiement dans l’hexagone. Si pas éligible à cette option, la connexion fibre du client répond certainement au standard GPON (le plus répandu) et dans ce cas le débit atteindra au mieux 2 Gbps en download et 900 Mbps en upload, ce qui reste tout de même intéressant pour un accès internet à 23,99€ par mois.

Black Friday : B&You Pure Fibre à 23,99€ et frais offerts

 

Avec son son forfait B&You Pure Fibre, Bouygues fournit une box : la Bbox Wi-Fi 7 qui est compatible WiFi7 Triple Bande comme son nom l’indique. Sa connectique se compose de : 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port Ethernet 10 Gbps, 1 port USB. A noter que des répéteurs WIFI 7 sont disponibles en option pour ceux qui le souhaitent (+3€/mois).

Black Friday : B&You Pure Fibre à 23,99€ et frais offerts

