Jeu gratuit : Paradise Killer est offert jusqu’à 17 heures !

Tous les jours durant cette période de fin d’année, l’Epic Games Store offre un nouveau jeu à télécharger gratuitement. Et aujourd’hui n’échappe pas à la règle puisque c’est le titre Paradise Killer qui est offert en cadeau ce 23 décembre jusqu’à 17 heures. C’est un jeu d’aventure à la première personne.

Synopsis

L’Île du Paradis, un monde hors du temps. Un meurtre a été commis, et seule Lady Love Dies, une enquêtrice hors pair, peut le résoudre. Menez l’enquête et interrogez les suspects dans cette aventure en monde ouvert. Vous pouvez accuser n’importe qui, mais vous devrez prouver votre culpabilité. À vous de décider qui est coupable.

Trailer du jeu