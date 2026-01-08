Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

Voilà comme prévu notre récapitulatif des meilleures offres dénichées durant les soldes d’hiver 2026. Vous trouverez dans ce récap’ du matériel informatique et high tech, du stockage, des consoles de jeux, des accessoires connectés et du matériel réseau.

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres dégotées pour vous

Voilà comme prévu notre récapitulatif des meilleures offres dénichées durant les soldes d’hiver 2026. Vous trouverez dans ce récap’ du matériel informatique et high tech, du stockage, des consoles de jeux, des accessoires connectés et du matériel réseau.

CODES PROMOS

STOCKAGE

SSD M.2. Crucial T710S 1 To à 141,99€ sur Amazon.fr

disque dur Seagate IronWolf 4 To à 114,79€ sur Amazon.fr

à 114,79€ sur Amazon.fr disque dur portable LaCie Rugged Mini 1 To à 87,59€ sur Amazon.fr

ACCESOIRES

PC PORTABLES

TABLETTES & SMARTPHONES

AUDIO

LOGICIELS

CONSOLES

Nintendo Switch 2 (console seule)

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

APPAREILS CONNECTES

MATERIEL RESEAU

Routeurs WIFI NETGEAR

Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 99,99€

(RS100) à 99,99€ Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€

(RS200) à 189,99€ Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 249,99€

(RS300) à 249,99€ Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 449,16€

(RS600) à 449,16€ Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 699,99€

(RS700S) à 699,99€ Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 205,96€

Switchs réseau NETGEAR

Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 16,99€

5 ports non manageable (métal) à 16,99€ Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 20,99€

8 ports non manageable (métal) à 20,99€ Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 24,90€

8 ports non manageable (métal) à 24,90€ Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 21,99€

5 ports manageable (métal) à 21,99€ Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,99€

8 ports manageable (métal) à 27,99€ Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 69,99€

16 ports non manageable (métal) à 69,99€ Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 84,99€

Systèmes Mesh

Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison

Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 799,99€

Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.099,99€

Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.899,99€

Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps

Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 499,99€

Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 649,99€

Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 999,99€

Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..

Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 379,95€

Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 599,99€

Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 799,99€

Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité