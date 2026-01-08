Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres dégotées pour vous

Voilà comme prévu notre récapitulatif des meilleures offres dénichées durant les soldes d’hiver 2026. Vous trouverez dans ce récap’ du matériel informatique et high tech, du stockage, des consoles de jeux, des accessoires connectés et du matériel réseau.

Bons Plans
par Sebastien
0

Voilà comme prévu notre récapitulatif des meilleures offres dénichées durant les soldes d’hiver 2026. Vous trouverez dans ce récap’ du matériel informatique et high tech, du stockage, des consoles de jeux, des accessoires connectés et du matériel réseau.

CODES PROMOS

STOCKAGE

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

 

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

ACCESOIRES

PC PORTABLES

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

TABLETTES & SMARTPHONES

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

AUDIO

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

LOGICIELS

CONSOLES

Nintendo Switch 2 (console seule)

Nintendo Switch 2 : Où acheter console jeux et accessoires ?

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Nintendo Switch 2 : Où acheter console jeux et accessoires ?

 

APPAREILS CONNECTES

Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

MATERIEL RESEAU

Routeurs WIFI NETGEAR

  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 99,99€
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€ 
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 249,99€
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 449,16€
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 699,99€
  • Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 205,96€

Switchs réseau NETGEAR

  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 16,99€
  • Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 20,99€
  • Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 24,90€
  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 21,99€
  • Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,99€
  • Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 69,99€
  • Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 84,99€

Black Friday : une flopée de produits NETGEAR à prix bradés

Systèmes Mesh

Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison

  • Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 799,99€
  • Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.099,99€
  • Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.899,99€

Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps

  • Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 499,99€
  • Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 649,99€
  • Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 999,99€

Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..

  • Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 379,95€
  • Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 599,99€
  • Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 799,99€

Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité

  • Orbi 370 Router + 1 Satellite (RBE372-100EUS) à 209,99€
  • Orbi 370 Router + 2 Satellites (RBE373-100EUS) à 299,99€

Black Friday : une flopée de produits NETGEAR à prix bradés

Sebastien 20446 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres…

Sebastien

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre trois codes promos…

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres…

Sebastien

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre trois codes promos…