Soldes d'hiver : le récap des meilleures offres pour vous

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres dégotées pour vous
Voilà comme prévu notre récapitulatif des meilleures offres dénichées durant les soldes d’hiver 2026. Vous trouverez dans ce récap’ du matériel informatique et high tech, du stockage, des consoles de jeux, des accessoires connectés et du matériel réseau.
CODES PROMOS
- CDiscount : 15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129
- CDiscount : 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249
STOCKAGE
- SSD M.2. Crucial T710S 1 To à 141,99€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf 4 To à 114,79€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 1 To à 87,59€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X9 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X9 2 To à 169,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 1 To à 124,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 2 To à 199,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 Pro noir 1 To à 129,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 Pro noir 2 To à 215,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk 256 Go « Nintendo Switch » à 39,81€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 18,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 27,93€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 48,98€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 24,85€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 26,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 256 Go à 41,60€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 512 Go à 66,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 128 Go à 16,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 256 Go à 29€ sur Amazon.fr (voir notre test)
- micro SDXC Lexar Play 512 Go à 63€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Extreme Pro 128 Go à 41,99€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 128 Go à 16,03€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 256 Go à 30,57€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 128 Go à 18,85€ sur Amazon.fr (voir notre test)
- clé usb SanDisk Ultra Fit 256 Go à 25,99€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 512 Go à 53,25€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DXP2800 à 319,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 à 439,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 Plus à 629,99€ sur Amazon.fr
- NAS 6 baies UGREEN DXP6800 Pro à 1063,99€ sur Amazon.fr
- NAS 8 baies UGREEN DXP8800 Plus à 1349,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies (pour SSD M.2.) UGREEN DXP480T Plus à 899,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DH2300 à 188,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DH4300 Plus à 382,55€ sur Amazon.fr
ACCESOIRES
- souris Razer DeathAdder Essential à 19,88€ sur Amazon.fr
- souris sans fil ergonomique ACER à 12,82€ sur Amazon.fr
- clavier HyperX Alloy RGB à 39,99€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K55 RG Pro à 47,10€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K65 Plus à 99,90€ sur Amazon.fr
- moniteur 24″ BenQ GW2490E à 84,99€ sur Amazon.fr
- moniteur 2,54″ MSI Pro MP252 à 69,99€ sur Amazon.fr
- boitier UGREEN pour SSD M.2. NVMe (10 Gbps) à 18,04€ sur Amazon.fr
PC PORTABLES
- ACER Aspire A16-71M-59ZC à 799€ sur Amazon.fr
- ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ679W à 629,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad 16IRH10 à 699,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 529,99€ sur CDiscount avec le code promo PC50DES379
- HP Victus 15-fb3012nf à 849,99€ sur CDiscount avec le code PC50D379
- HP 15-fd0064nf à 349,99€ sur CDiscount avec le code PC50D379
- HP 15-fx0184nf à 474,99€ sur CDiscount avec le code promo 25DES249
- LENOVO LOQ 15IRX10 à 1.049,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1174,99€ sur CDiscount avec le code 25DES249
TABLETTES & SMARTPHONES
- Apple iPad 11 128 Go à 359€ sur Amazon.fr
- Apple iPad Air 128 Go à 649€ sur Amazon.fr
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 Go (2024) à 209€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 16e 128 Go noir à 599€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 16e 128 Go blanc à 599€ sur Amazon.fr
AUDIO
- casque sans fil Logitech Zone 300 noir à 54,99€ sur Amazon.fr
- casque sans fil Logitech G Pro X2 Lightspeed à 159,99€ sur Amazon.fr
- casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 11,99€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 4 avec réduction de bruit à 179€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 4 sans réduction de bruit à 119€ sur Amazon.fr
LOGICIELS
- MS Office 2021 Pro à 30,25€ sur Godeal24
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 49,99€ sur Godeal24
- MS Office 2019 Prof à 24,75€ sur Godeal24
- Windows 11 Pro à 12,25€ sur Godeal24
- Windows 10 Pro à 8,25€ sur Godeal24
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro à 41,29€ sur Godeal24 via le code GG62
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro à 37,20€ sur Godeal24 via le code GG62
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro à 36,54€ sur Godeal24 via le code GG62
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro à 31,64€ sur Godeal24 via le code GG62
CONSOLES
Nintendo Switch 2 (console seule)
- Nintendo Switch 2 à 419€ sur Amazon.fr
- Nintendo Switch 2 seule à 419€ sur Rakuten (Leclerc)
- Nintendo Switch 2 à 419,99€ sur CDiscount
- Nintendo Switch 2 à 429,99€ sur Fnac.com
Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ sur Amazon.fr
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ sur CDiscount
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 449,90€ sur Rakuten (Darty
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 459,99€ sur Fnac.com
APPAREILS CONNECTES
- thermostat Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- tête thermostatique Netatmo à 60,49€ sur Amazon.fr
- caméra intérieure Netatmo à 126,44€ sur Amazon.fr
- caméra extérieure Netatmo avec sirène à 228,84€ sur Amazon.fr
- détecteurs d’ouverture Netatmo à 49,90€ sur Amazon.fr
- station météo Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- module additionnel intérieur Netatmo à 59,99€ sur Amazon.fr
- pluviomètre Netatmo à 59,99€ sur Amazon.fr
- anémomètre Netatmo à 77,99€ sur Amazon.fr
- 1 traceur UGREEN FineTrack compatible iOS à 9,74€ sur Amazon.fr
- Lot de 2 traceurs UGREEN FineTrack compatibles iOS à 20,24€ sur Amazon.fr
- Lot de 4 traceurs UGREEN FineTrack compatibles iOS à 27,99€ sur Amazon.fr
- 1 Apple AirTag à 29,99€ sur Amazon.fr
- Lot de 2 AirTag à 59,98€ sur Amazon.fr (soit 25,39€ pièce)
- Lot de 3 AirTag à 88,97€ sur Amazon.fr (soit 28,39€ pièce)
- Lot de 4 AirTag à 110€ sur Amazon.fr (soit 25,50€ pièce)
MATERIEL RESEAU
- switch TP-Link TL-SG105 (5 ports Gigabit) à 17,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEG1008M (8 ports Gigabit) à 17,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2007X (5 ports 2,5G et 2 SFP+ 10G) à 42,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2010X (8 ports 2,5G et 2 SFP+ 10G) à 73,99€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0402 (4 ports 2,5G et 2 SFP+ 10G) à 36,78€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0502 (5 ports 2,5G et 2 SFP+ 10G) à 39,98€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0801 (8 ports 2,5G et 1 SFP+ 10G) à 53,19€ sur Amazon.fr
Routeurs WIFI NETGEAR
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 99,99€
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 249,99€
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 449,16€
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 699,99€
- Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 205,96€
Switchs réseau NETGEAR
- Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 16,99€
- Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 20,99€
- Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 24,90€
- Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 21,99€
- Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,99€
- Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 69,99€
- Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 84,99€
Systèmes Mesh
Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison
- Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 799,99€
- Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.099,99€
- Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.899,99€
Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps
- Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 499,99€
- Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 649,99€
- Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 999,99€
Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..
- Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 379,95€
- Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 599,99€
- Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 799,99€
Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité
- Orbi 370 Router + 1 Satellite (RBE372-100EUS) à 209,99€
- Orbi 370 Router + 2 Satellites (RBE373-100EUS) à 299,99€