Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Le set Lego 7256 à l’effigie de la DeLorean Time Machine de Retour Vers le Futur est maintenant disponible à prix cassé à seulement 25,99€.

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus que 25,99€

Lancé en tout début d’année 2026, le set Lego 7256 à l’effigie de la DeLorean Time Machine de Retour Vers le Futur est régulièrement en rupture de stock sur la plupart des boutiques en ligne. Il faut dire que ce set composé de 357 pièces a plusieurs atouts : il est joli et son tarif est plutôt attractif, ce qui plaît beaucoup aux fans de la saga (dont je fais partie).

Depuis quelques jours, la situation semble s’améliorer puisque le set est trouvable sur un plus grand nombre d’enseignes. Mieux encore, plusieurs boutiques le vendent désormais à prix cassé à seulement 25,99€.

Comme on l’a vu en détails dans cette actualité, le set Lego 7256 se compose d’une DeLorean de 17 cm de long x 7 cm de large qu’il est possible de convertir comme dans le 1er et le 2ème épisode de la franchise. Le convecteur temporel, le Mr Fusion, les events, la tige, la plaque d’immatriculation futuriste de couleur orange ou encore les figurines Lego de Marty et Doc font partie du package.

En ce moment, le set est disponible au prix de 25,99 sur plusieurs boutiques :