Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur ne coûte plus que 25,99€

Le set Lego 7256 à l’effigie de la DeLorean Time Machine de Retour Vers le Futur est maintenant disponible à prix cassé à seulement 25,99€.

Bons Plans
par Sebastien 0

Lancé en tout début d’année 2026, le set Lego 7256 à l’effigie de la DeLorean Time Machine de Retour Vers le Futur est régulièrement en rupture de stock sur la plupart des boutiques en ligne. Il faut dire que ce set composé de 357 pièces a plusieurs atouts : il est joli et son tarif est plutôt attractif, ce qui plaît beaucoup aux fans de la saga (dont je fais partie).

Depuis quelques jours, la situation semble s’améliorer puisque le set est trouvable sur un plus grand nombre d’enseignes. Mieux encore, plusieurs boutiques le vendent désormais à prix cassé à seulement 25,99€.

Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Comme on l’a vu en détails dans cette actualité, le set Lego 7256 se compose d’une DeLorean de 17 cm de long x 7 cm de large qu’il est possible de convertir comme dans le 1er et le 2ème épisode de la franchise. Le convecteur temporel, le Mr Fusion, les events, la tige, la plaque d’immatriculation futuriste de couleur orange ou encore les figurines Lego de Marty et Doc font partie du package.

En ce moment, le set est disponible au prix de 25,99 sur plusieurs boutiques :

Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Vente flash : Lego 77256 de Retour Vers Le Futur à 25,99€

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20508 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…