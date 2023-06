Bon Plan : 159€ la boîte Lego 10300 de Retour vers le Futur

Bonne nouvelle si vous êtes à la fois fan de Lego et fan de la trilogie Retour vers le futur : le set Lego 10300 est en ce moment en promotion sur CDiscount.

Disponible dans le commerce depuis quelques mois, ce set Lego à l’effigie de la célèbre DeLorean Time Machine de Back to The Future est régulièrement en rupture de stock sur le net mais on peut le dégoter à prix cassé à seulement 159,99€ sur CDiscount (au lieu de 199,99€ sur le site de Lego)

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, la boîte de Lego 10300 contient la Delorean Time Machine de Retour vers le futur à assembler soi même (1.872 pièces) ainsi qu’un hoverboard, une caisse de plutonium, une plaque d’immatriculation, des déchets (une canette et une banane) pour alimenter le Mr Fusion ainsi que des figurines de Doc et Marty et leur support.