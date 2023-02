LEGO dévoile un set Le Seigneur des anneaux

Bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux, LEGO proposera d’ici quelques semaines un nouveau set de briques sur le thème de la célèbre saga. Le set 10316 « Le Seigneur des anneaux : Fondcombe » est annoncé pour le 8 mars 2023 au prix (astronomique) de 499,99€.

Pour ce tarif, le fabricant promet un énorme set composé de plus de 6.000 pièces (6.167 pour être précis) qui représente la vallée de Fondcombe. On peut retrouver également quelques lieux mythiques comme par exemple la chambre de Frodon ou encore le bureau d’Elrond.

A noter qu’une quinzaine de figurines représentant quelques-uns des principaux personnages de la Terre du Milieu font aussi partie du voyage : Frodon, Sam, Bilbon, Elron, Boromir, Arwen, Meriadoc, Peregrin, Gimli, Aragorn, Legolas, Samsagace, Gandalf, etc..

En terme de dimension, le set mesure 39 cm de haut, 75 cm de large et 50 cm de profondeur. Il se sépare en 3 sections : la tour, le cercle du conseil et la gloriette, comprenant la rivière et le pont.

Vous l’aurez compris, vu la taille du set et son prix : LEGO vise plutôt un public adulte. La boîte mentionne d’ailleurs +18 ans.

Le set Lego 10316 sera commercialisé à partir du 8 mars prochain au prix de 499,99€ sur le site de LEGO.