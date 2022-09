Bon Plan : la boîte Lego 10300 Retour vers le futur est à 149€ sur CDiscount

Si vous aimé les produits Lego et qu’en même temps vous êtes fan de la trilogie Retour vers le futur, vous êtes certainement au courant que Lego propose depuis quelques mois un set Back to The Future.

La boîte est d’ailleurs régulièrement en rupture de stock sur le net et Lego s’est même permis d’augmenter sensiblement son prix de vente officiel en faisant passer le tarif de 169€ à 199,99€ sur sa boutique en ligne.

Mais la bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui le set Lego 10300 qui inclut la Delorean Time Machine, deux personnages et des accessoires est en promotion sur le site CDiscount qui propose la boîte à seulement 149,99€ sur CDiscount. Un très bon prix pour ce set, c’est probablement le meilleur prix jamais vu d’ailleurs. Mais attention les quantités sont limitées.

Pour rappel, la boîte de Lego 10300 contient la Delorean Time Machine de Retour vers le futur à assembler soi même (1872 pièces) ainsi qu’un hoverboard, une caisse de plutonium, une plaque d’immatriculation, des déchets (une canette et une banane) pour alimenter le Mr Fusion ainsi que des figurines de Doc et Marty et leur support.

MAJ : Apparemment les quantités étaient vraiment très limitées puisqu’il n’est maintenant plus possible de commander et le site de CDiscount affiche le message suivant quand on essayer d’ajouter le set 10300 au panier :

Reste à voir si du stock sera à nouveau disponible dans la journée ou dans les jours qui viennent… N’hésitez pas à réessayer de temps en temps. Parfois ça s’en va et ça revient comme dirait Claude François. ;)