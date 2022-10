Où acheter les licences Microsoft Office et Windows au meilleur prix ?

Si vous souhaitez mettre à niveau votre ordinateur au meilleur prix, vous pouvez acquérir sans soucis une licence sur Godeal24. Ce site de vente en ligne est spécialisée dans la vente de clés originales et officielles de Windows et Office à des prix défiant toute concurrence.

Par exemple, si vous utilisez toujours une ancienne version de Windows 7 ou MS Office 2013, vous pouvez acheter les dernières versions de Windows et MS Office à prix cassés à l’occasion des promotions d’Halloween de Godeal24.

Vous pouvez acheter une licence Windows 10 ou Microsoft Office à un prix très raisonnable. En ce moment, Office 2021 est à seulement 25,61€ sur Godeal24 et en prenant un pack de plusieurs clés vous pouvez obtenir une licence officielle (valable à vie) d’Office 2021 Pro pour seulement 13,32€.

62% de réduction ! Microsoft Office 2021 à partir de 13,32€ via le code promo GOLE62

Windows 11 est la dernière mise à jour disponible pour les utilisateurs de Windows. Elle offre plusieurs améliorations par rapport aux versions précédentes : de nouveaux graphismes, de nouvelles fonctions de sécurité, plus de rapidité, etc..

50% sur les licences Windows via le code promo GOLE50

Si vous avez besoin d’acheter plusieurs licences de Windows et MS Office, consultez la campagne « Pour les entreprises » pour faire plus d’économies.

Pour les entreprises : système d’exploitation Windows et Microsoft Office

62% sur les bundles MS Office via le code promo GOLE62

62% de réduction sur MAC via le code promo GOLE62

Pour répondre aux différents besoins des utilisateurs, différentes versions de Windows 10 sont proposées. Non seulement le Windows 10 Pro le plus utilisé, mais aussi la meilleure édition de Windows 10 Enterprise pour une utilisation professionnelle, Windows Server, etc…

Jusqu’à 50% de remise sur Windows via le code GOLE50

Godeal24 est une boutique qui propose un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et légales. Vous pouvez obtenir le même logiciel avec plus de 80% de réduction (par rapport aux tarifs exhorbitants de Microsoft) et c’est toujours officiel. Non seulement les systèmes d’exploitation Windows et Office les plus populaires, mais également des logiciels informatiques et mobiles très pratiques tels que la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill et bien d’autres…

Plus d’outils informatiques au meilleur prix

Outils pour MAC

La fiabilité de Godeal24 se reflète par sa bonne réputation en ligne. Le site a obtenu de nombreuses critiques positives sur TrustPilot où la société est très notée. A noter que Godeal24 offre un support technique professionnel 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie afin que vous puissiez utiliser le produit sans problème ! Pour toute demande, contactez Godeal24 par mail : service@godeal24.com