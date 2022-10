Un nouveau SSD M.2. NVMe PCIe 4.0 : le Solidigm P44 Pro

Le fabricant Solidigm (totalement inconnu au bataillon) vient de présenter sur son site un SSD au format M.2 NVMe. Celui-ci porte le nom de P44 Pro. Ce modèle tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le P44 Pro est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To afin de s’adresser à différents types d’utilisateurs. Ceux qui ont besoin d’un SSD de grande capacité ou pas. Au niveau des débits, les taux de transfert du SSD peuvent atteindre au mieux 7.000 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture en fonction des modèles.

Le constructeur précise que le P44 Pro répond au cahier des charges dicté par Sony tant en terme de performances que de mensuration, ce qui le rend compatible avec la console Sony PS5. Et en effet, le SSD est équipé d’un dissipateur thermique très fin qui devrait permettre son utilisation au sein de la PS5.

Pour information, les SSD P44 Pro de 512 Go, 1 To et 2 To seront disponibles dans le commerce dès la fin du mois d’octobre aux tarifs respectifs de 79,99$, 129,99$ et 234,99$.