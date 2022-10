La boutique LDLC propose en ce moment deux produits de stockage en promotion : un SSD PCIe 4.0 Kingston NV2 1 To et un disque dur WD Red Plus 4 To

Bon Plan : LDLC brade le prix du SSD Kingston NV2 1 To et du disque dur WD Red Plus 4 To

La boutique LDLC propose en ce moment deux produits de stockage en promotion. Le premier est un SSD, il s’agit du SSD M.2 NVMe Kingston NV2 d’une capacité de 1 To. Le second est un disque dur : le Western Digital WD Red Plus de 4 To. La promo est valable jusqu’à demain minuit (20/10/2022) et en quantités limitées (100 pièces).

SSD Kingston NV2 1 To à 79,95€

Lancé en septembre dernier, le Kingston NV2 est un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme. Il exploite une interface PCI Express 4.0. La version 1 To bradée par LDLC offre un débit de 3.500 Mo/s en lecture et de 2.100 Mo/s en écriture. Son prix de vente est normalement de 119,95€ mais grâce au code promo BATTLE le tarif passe à seulement 79,95€ chez LDLC.

Kingston NV2 1 To à 79,95€ chez LDLC via le code BATTLE

Disque dur WD Red Plus 4 To à 99,95€

Le WD Red Plus de 4 To est un disque dur au format 3,5 pouces conçu par Western Digital. Doté d’une interface SATA III à 6 Gb/s, le disque dur est optimisé pour être utilisée au sein d’un NAS. Il peut fonctionner sans soucis H24 et 7/7j.

Le WD Red Plus exploite la technologie d’écriture CMR et il embarque 128 Mo de mémoire cache. Le disque fonctionne à la vitesse de 5.400 tours par minute et il propose des taux de transferts pouvant atteindre 175 Mo/s. Son prix de vente est normalement de 119,95€ mais grâce au code promo BATTLE le tarif passe à seulement 99,95€ chez LDLC.