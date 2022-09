Kingston lance le NV2 : un nouveau SSD PCIe 4.0 d’entrée de gamme

Une nouvelle série de SSD d’entrée de gamme est annoncée chez Kingston. Succèdant au Kingston NV1 lancé l’année dernière, le nouveau Kingston NV2 est une version « légèrement améliorée » qui exploite une interface PCI Express 4.0 (au lieu d’une interface PCI Express 3.0 sur le modèle précédent).

Par contre, les performances de ce modèle ne sont pas extraordinaires puisque le constructeur annonce des débits qui peuvent atteindre au mieux 3.500 Mo/s en lecture et 2.800 Mo/s en écriture. alors que l’interface PCI Express 4.0 peut théoriquement atteindre beaucoup plus.. Il s’agit donc sûrement d’une limitation liée au contrôleur et/ou à la NAND Flash utilisés.

Quatre capacités de stockage sont annoncées sur le site du contructeur : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits de chaque modèle :

Kingston NV2 250 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 1.300 Mo/s en écriture

3.000 Mo/s en lecture, 1.300 Mo/s en écriture Kingston NV2 500 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture

3.500 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture Kingston NV2 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture

3.500 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture Kingston NV2 2 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.800 Mo/s en écriture

Les Kingston NV2 sont annoncés avec une endurance de respectivement 80 To, 160 To, 320 To et 640 To. A noter que les SSD sont couverts par une garantie de 3 ans et qu’ils offrent un MTBF de 1,5 millions d’heures.

Pour information, les Kingston NV2 sont d’ores et déjà référencés sur quelques boutiques en ligne. Le site LDLC les référence par exemple à 44,95€ (250 Go), 66,95€ (500 Go), 119,95€ (1 To) et 259,96€ (2 To) et l’enseigne annonce une disponibilité en stock sous 15 jours.