Goodram lance le IRDM Ultimate : un SSD PCI Express 5.0

Pas très connu dans l’hexagone, le fabricant Goodram vient de dévoiler un SSD qui porte le nom de IDRM Ultimate. Il s’agit d’un SSD au format M.2. NVMe qui offre la particularité d’être équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x.

Pour tirer pleinement partie de ce SSD et de ses performances il faudra donc avoir à disposition une configuration récente et plus particulièrement une carte mère qui propose un emplacement M.2. supportant la norme PCI Express 5.0.

Mis à part ça, le IDRM Ultimate exploite un contrôleur Phison E26 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. En terme de performances, le constructeur revendique des taux de transferts pouvant atteindre 10.000 Mo/s en lecture et 9.500 Mo/s en écriture.

Comme on peut le voir sur la photo, le SSD est équipé d’un dissipateur thermique plutôt imposant afin de refroidir les puces de NAND Flash et le conrôleur qui ont tendance à chauffer lorsqu’il sont lourdement sollicités.

Trois capacités de stockage sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To. Pour l’instant on ne connaît pas le prix de vente de cette nouvelle gamme mais cette actualité sera certainement mise à jour dès que les SSD seront disponibles dans le commerce, ce qui entre parenthèse ne devrait pas trop tarder puisque les SSD IRDM Ultimate sont censés arriver dans les semaines qui viennent…