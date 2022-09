Anniversaire de Bhmag et concours à venir…

Pour ceux d’entre vous qui étaient en vacances cet été et qui sont passés à côté de l’information, sachez que Bhmag a fêté ses 22 ans le 15 août dernier.

A cette occasion plusieurs actualités ont été publiées. Vous pouvez les retrouver ici et là. Et une vidéo pour célèbrer cet événement a été mise en ligne afin de se remémorer ensemble ces 22 années écoulées.

Maintenant bonne nouvelle ! Pour fêter ça : un petit jeu concours sera proposé dans quelques jours sur le site. Et comme l’année dernière plusieurs clés usb « Bhmag » seront mises en jeu.

Ce sont des clés usb sérigraphiées à l’effigie de Bhmag. Elles offrent une capacité de stockage de 32 Go et elles ont la particularité de proposer trois connectiques différentes afin d’être utilisables aussi bien sur PC, sur MAC ou n’importe quels terminaux mobiles de votre choix.

En effet, les clés proposent trois connecteurs USB 3.0 différents. A savoir : un connecteur USB de type C d’un côté pour les machines récentes, un connecteur USB de type A de l’autre côté pour les machines un peu plus anciennes et surprise : ce dernier connecteur s’ouvre en deux pour laisser apparaître un connecteur micro USB qui sera utilisable sur mobiles et tablettes.

Comme ça vous n’aurez plus d’excuses : la clé usb est utilisable partout !