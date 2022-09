Bon Plan : le disque dur Seagate IronWolf 8 To à 192,99€ sur Amazon.fr

En ce moment, la version 8 To du Seagate IronWolf fait parler d’elle à l’occasion d’une promotion tès intéressante. Le disque de 8 To ne coûte que 192,99€ sur Amazon.fr.

Les disques durs Seagate IronWolf sont des disques durs performants et endurants. Ils sont optimisés pour être utilisés dans un NAS et de préférences par paire (ou plus) afin de profiter au mieux des possibilités offertes par le RAID. On a déjà eu l’occasion de tester plusieurs modèles sur Bhmag et ils ne nous ont jamais déçus.

En ce moment, la version 8 To du Seagate IronWolf fait parler d’elle à l’occasion d’une promotion tès intéressante. Le disque de 8 To spécial NAS ne coûte en effet que 192,99€ sur Amazon.fr alors qu’on le trouve généralement à plus de 250-260€ partout ailleurs. C’est donc un excellent tarif pour un disque dur de cette série et de cette capacité.

Pour rappel, le Seagate IronWolf de 8 To embarque 256 Mo de mémoire cache et il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Le disque exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et il est fourni avec trois ans d’accès à un service de récupération de données.