Bhmag a 22 ans aujourd’hui !

Aujourd’hui est un jour un peu spécial pour Bhmag puisque le site fête ses 22 ans d’existence. En effet, le site a été mis en ligne pour la première fois le vendredi 15 août 2000. Autrement dit il y a une éternité ! Et depuis cette date les mises à jour ainsi que la publication d’actualités et de tests se sont enchaînés au fil des jours, des mois et des années.

Les lecteurs les plus anciens et les plus fidèles d’entre vous s’en rappellent, à l’époque le site portait le nom de Blue-Hardware.com et quelques années plus tard (c’est à dire en août 2007) il a changé de nom pour devenir BHMAG : contraction de Blue-Hardware.com et de MAGazine.

Bref… de l’eau a coulé sous les ponts depuis les tous débuts du site. Bhmag a évolué au fil des années et son contenu s’est enrichi afin de traiter au mieux nos domaines de prédilection que sont le stockage (bien sûr) mais aussi l’informatique, le hardware, les logiciels et le high tech d’une manière générale.

Aujourd’hui, Bhmag fête ses 22 ans et je dois dire que c’est un immense honneur pour moi de partager avec vous quotidiennement (ou presque) des actualités, des tests, des astuces, des bons plans et pas mal d’autres choses.

Je conclurais cette news en vous remerciant, chers lecteurs, chères lectrices, pour votre soutien et votre fidélité depuis toutes ces années. Ca fait chaud au coeur. Merci également aux modos qui gèrent le forum. Une pensée aussi aux personnes qui ont participé à un instant T à la vie du site et à ceux qui aident d’une façon ou une autre (soit en apportant leurs commentaires, soit en fournissant des informations ou des précisions). Merci également aux fabricants qui jouent le jeu en délivrant des infos ou en prêtant du matériel pour les tests.

Une vidéo spéciale anniversaire



A noter que pour marquer le coup, une vidéo spéciale pour les 22 ans de Bhmag sera publiée tout à l’heure sur le site. Rendez-vous à 10 heures pour la découvrir.