Des cartes mémoires et un lecteur CFexpress chez Lexar

Année après année, le fabricant Lexar profite de l’été pour proposer de nouveaux produits répondant à la norme CFexpress. Aujourd’hui, le contructeur continue tout naturellement d’étoffer sa gamme de cartes et accessoires CFepxress.

Une nouvelle carte mémoire CFexpress de type A est donc annoncée chez Lexar. Elle fait partie de la gamme Lexar Professionnal CFexpress série Gold. La carte est disponible en deux capacités de stockage : 80 Go et 160 Go. Toutes les deux offrent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 900 Mo/s en lecture et jusqu’à 800 Mo/s en écriture.

Pour rappel, pour atteindre de tels débits les cartes CFexpress tirent profit d’une interface PCI Express. Cela permet aux cartes mémoires CFexpress d’atteindre des taux de transferts très élevés ce qui est fortement appréciable pour les photographes et vidéastes professionnels. Ils peuvent ainsi prendre des clichés en (très) haute résolution ou filmer des vidéos en 4K voire en 8K sans soucis.

A noter que les cartes mémoire Lexar Professionnal sont couverts par une garantie à vie.

La CFexpress Gold de 80 Go est annoncée Outre Atlantique au prix de 200 dollars et la version 160 Go atteint 400 dollars. Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quels tarifs les deux cartes mémoires seront commercialisés dans l’hexagone.

Afin de pouvoir profiter pleinement des cartes CFexpress il faut bien sûr avoir à disposition un appareil photo ou une caméra qui répond aussi à la norme CFexpress.

Et pouvoir lire et utiliser de telles cartes sur son PC, un lecteur CFexpress est requis. Et ça tombe bien puisque Lexar qui a décidément pensé à tout vient également de dévoiler un nouveau lecteur de cartes CFepxress qui peut également lire les cartes SD (UHS-II).

Son nouvel lecteur se présente sous la forme d’un boîtier de couleur gris qui mesure 59,98 x 98 x 19,08 mm et qui pèse 77 grammes. L’appareil se connecte au PC via un port USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s).

D’après Lexar, son lecteur qui porte le nom de RW530 peut supporter des taux de transferts pouvant allez jusqu’à 900 Mo/s avec les cartes mémoire CFexpress type A et jusqu’à 312 Mo/s avec les cartes SD UHS-II.