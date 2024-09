Concours pour les 24 ans du site : 5 clés usb Bhmag à gagner !

Histoire de célèbrer les 24 ans de Bhmag, je vous propose un petit jeu concours afin de vous remercier de votre fidélité. A cette occasion 5 clés usb aux couleurs de Bhmag sont à gagner.

Pour rappel (et comme déjà expliqué dans cette news) il s’agit de clés usb en édition limitée que j’ai fait fabriquer tout spécialement pour le site.

C’est quoi ces clés ?

Ce sont des clés USB 3.0 qui offrent une capacité de stockage 32 Go. Elles sont de couleur noire et sont sérigraphiées avec le logo de Bhmag.

Les clés offrent la particularité de disposer de trois connectiques différentes (USB A, USB C et micro USB). On peut donc s’en servir facilement avec n’importe quel appareil de son choix, que ce soit un PC, un MAC, un smartphone, une tablette, ou autres…

Quels lots sont en jeu ?

1er prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 2ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 3ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 4ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 5ème prix : une clé usb Bhmag

Comment participer ?



Pour participer à ce petit jeu concours sans prétention, c’est très simple. Nul besoin de répondre à des questions tordues ni de partager ça sur les réseaux sociaux à tout votre entourage en taguant Pierre, Paul, Jacques.

Il suffit simplement de laisser un commentaire ci-dessous et je tirerai au sort cinq gagnants au hasard. Pensez à mettre une adresse mail valide pour que je puisse vous recontacter si vous gagnez. Evidemmemt les adresses mails ne sont ni revendues ni utilisées pour quoi que ce soit d’autres…

Vous avez jusqu’au dimanche 8 septembre 2024 à midi pour participer en laissant un simple commentaire. Les gagnants seront tirés au sort au hasard (via random). La liste des gagnants sera publiée sur le site le lundi 9 septembre.

Note : le concours est ouvert aux résidents de la France métropolitaine. Une seule participation par personne. Inutile de tenter de tricher via de multiples commentaires vous serez détecté et disqualifié d’office.

Note bis : Si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux de Bhmag : Twitter et Facebook. Je vous mets ça ici mais ça n’est pas du tout obligatoire et ça ne vous donnera pas plus de chance de gagner. C’est juste que j’en parle jamais donc pour ceux qui veulent ils sont là… ;)