Bon Plan : un pack PC + souris + imprimante pour la rentrée

A l’occasion de la rentrée, le site CDiscount propose des packs destinés tout spécialement aux lycéens et aux étudiants qui souhaitent s’équiper de tout le matériel nécessaire pour bien démarrer l’année. Chaque pack se compose d’un PC portable, d’une souris, d’une imprimante et d’une housse de rangement.

Pack n°1 à 449,99€



Ce pack regroupe un PC portable HP 15s-eq2120nf, une imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e, une souris sans fil HP 200 et une housse réversible.

Pour information, le PC portable HP 15s-eq2120nf est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5-5500U cadencé à 2,1 GHz (4 GHz en boost) qui intègre une puce grahique AMD Radeon. La machine dispose de 8 Go de mémoire vive (DDR4) et offre un espace de stockage de 256 Go qui se présente sous la forme d’un SSD M.2. NVMe. L’écran 15,5″ du PC supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Ce PC sera parfait pour un usage bureautique et surfer sur internet. Il dispose évidemment du WIFI et du Bluetooth. On trouve également un port USB type C , deux ports USB A, un port HDMI (1.4b) et une prise casque/micro. Le tout fonctionne sous Windows 11 Home.

Le pack complet ne coûte que 449,99€ sur CDiscount.

Pack n°2 à 499,99€

Pour à peine plus cher, CDiscount propose sensiblement le même pack mais avec une machine un peu mieux garnie. Cette fois ci, le pack contient en effet un PC portable HP 15s-eq2083nf qui offre 16 Go de RAM (au lieu de 8 Go) et qui embarque un SSD M.2. NVMe de 512 Go (au lieu de 256 Go auparavant).

Le reste des caractéristiques techniques est identique. On trouve également dans ce bundle la même imprimante HP DeskJet 2810e, la même souris sans fil HP 200 et la même housse réversible.

Pour 50€ de plus, le pack n°2 avec sa quantité de RAM supplémentaire et son plus gros SSD semble plus intéressant. Le pack coûte 499,99€ sur CDiscount.