WinZip 25.0 en français

WinZip 25 est un logiciel de compression et décompression de fichiers. WinZip est certainement le plus connu et le plus utilisé de ces logiciels. Il n’est probablement pas le meilleur dans son domaine mais sa réputation et son ancienneté joue beaucoup en sa faveur. Certains lui préférent WinRAR ou un programme Opensource (et gratuit) comme 7-Zip par exemple.

Les nouveautés de WinZip 25 :

-Compression de fichiers plus efficace avec détection des fichiers en double

– Organisez vos photos sur le cloud

– Actualisez le contenu d’un fichier Zip pour qu’il corresponde à la source

– Signez les fichiers PDF nouveaux et existants

– Accédez et modifiez les fichiers partagés par d’autres personnes

– Enregistrez automatiquement les fichiers sur le cloud

– Accès facile aux outils d’arrière-plan

– Intégration parfaite avec Microsoft Teams

Les principales fonctions de WinZip sont les suivantes :

– Compresser et décompresser instantanément des fichiers.

– Protéger les fichiers avec un chiffrement AES.

– Compresser et envoyer des fichiers par e-mail très simplement.

– Sauvegarder et archiver automatiquement vos données.

– Envoyer des fichiers volumineux rapidement à l’aide de notre service d’envoi de fichiers ZipSend.

– Connectez sur SkyDrive, Dropbox et Google Drive.

– Partagez tout fichier sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

D’après l’éditeur, le nouveau WinZip permet de mieux gérer, protéger et partager des fichiers dans le Cloud, sur les médias sociaux et par e-mail, avec notamment :

Le contrôle informatique en entreprise – Les nouvelles options pour administrateur réseau facilitent le contrôle du partage de fichiers par les services informatiques et la protection des données de l’entreprise. Celle-ci peut assurer la sécurité de ses données en déterminant le réseau de stockage dans le Cloud, le media social ou encore le service de partage de fichiers auquel ses salariés peuvent accéder par WinZip et imposer des protocoles de mot de passe ou un chiffrement AES pour ces procédures.

Le partage renforcé dans le Cloud – Idéal pour les clients européens, WinZip permet l’intégration directe dans CloudMe, service suédois de stockage dans le Cloud. Une fois connectés à Box, CloudMe, DropBox, Google et and SkyDrive, les utilisateurs peuvent démarrer avec 23 Go d’espace de stockage gratuit dans le Cloud et visualiser la quantité de stockage encore disponible sur tous leurs comptes, directement depuis WinZip.

Une productivité accélérée – Une interface utilisateur mise à jour et modernisée facilite encore la recherche des outils dont l’utilisateur a besoin dans WinZip. Celui-ci peut définir son compte de stockage dans le Cloud préféré pour y accéder rapidement. Il peut ajouter un horodatage au filigrane pour mieux protéger ses documents, même après leur décompactage. Avec plus de puissance sous le capot, WinZip est maintenant capable de décompacter des fichiers .zip et .zipx quatre fois plus vite qu’auparavant