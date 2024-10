Bon Plan : SanDisk Extreme Pro en promo sur Amazon

Si vous avez besoin d’une carte mémoire performante, sachez que les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro sont en promotion en ce moment sur Amazon.fr. Pour rappel, ce sont des cartes mémoire haut de gamme qui offrent des taux de transferts importants.

Les SanDisk Extrême Pro répondent aux normes U3, A2 et V30. Elles offrent des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 200 Mo/s en lecture et jusqu’à 140 Mo/s en écriture. Des capacités de stockage de 64, 128, 256 et 512 Go sont disponibles à petits prix.

Ce genre de cartes mémoire sont suffisamment performantes pour être utilisées non seulement dans un appareil photo, une caméra, ou une console de jeux mais aussi dans un drone ou une caméra sportive (genre GoPro) grâce aux débits soutenus qu’elles peuvent supporter.

A noter que les cartes de SanDisk sont fournies avec un adaptateur SD/microSD afin de pouvoir être utilisées dans de nombreux appareils.