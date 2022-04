Le set Lego 10300 de Retour Vers Le Futur est en rupture de stock. Les scalpers en profitent…

S’il y a bien un set Lego qui était attendu de pied ferme par les fans, c’est bien le set Lego 10300 qui a pour pour thème la trilogie Retour Vers le Futur. En effet, comme on a l’a vu et détaillé dans cette actualité publiée début avril, le set contient la célèbre voiture Delorean qui sert à voyager dans le temps, des accessoires mais aussi des mini figurines de Marty McFly et de Doc Brown.

Le set est sorti officiellement le 1er avril dernier. Et très tôt dans la matinée, les premiers fans se sont littéralement jetés sur le site de Lego pour se procurer le bundle tant convointé. Mais très vite le site a été tellement pris d’assault que le stock a été épuisé en l’espace de quelques heures seulement.

A l’heure de rédiger cette news, la plupart des acheteurs ayant réussi à passer commande aux aurores le 1er avril ont été livrés. Par contre d’autres n’ont pas eu cette chance et attendent toujours que leur commande soit expédiée…

Apparemment la pénurie semble importante. Depuis le 1er avril fin de matinée, le site de Lego annonce être en rupture de stock comme on peut le voir ci-dessous.

De leur côté, les boutiques physiques Lego Store qui ont pignon sur rue dans plusieurs grandes villes françaises ou européennes (Paris, Lille, Dijon, Strasbourg, Bruxelles, etc..) n’ont plus de stock non plus (ou très peu selon certains retours).

Par conséquent, une telle situation laisse ouvert un boulevard aux scalpers qui n’ont pas hésité à passer de nombreuses commandes sur le site de Lego dès le 1er avril très tôt le matin en vue de revendre le set plus cher par la suite.

L’entreprise Lego avait pourtant fait en sorte de limiter le nombre d’exemplaires par commande (trois sets par commande maximum). Mais certains scalpers n’ont pas hésité à contourner cette limitation en créant plusieurs comptes sur le site de LEGO afin de commander plusieurs fois 3 sets 10300.

En contournant cette limite sur le site de Lego ou en achetant directement de nombreux exemplaires dans les boutiques physiques de Lego (qui n’imposaient apparemment aucune limitation – certains fans ont vu des scalpers repartir avec 8 ou 10 exemplaires) il n’est donc pas étonnant de voir fleurir de nombreuses annonces sur le sites de ventes en ligne et d’enchères.

Le set Lego 10300 qui coûte normalement 169,99€ sur le site de LEGO voit du coup son prix exploser à plus de 200€, 300€, 400€ et même plus… sur le sites d’occasion.

Une telle pratique n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs année déjà, les scalpers sévissent dans le domaine des consoles de jeux vidéo ou des cartes graphiques. Leut but : acheter les produits en quantité dès leur sortie et les revendre ensuite dès que le stock officiel est épuisé, le tout en se faisant bien sûr une marge conséquente au passage.

Selon nos informations, la situation devrait s’améliorer d’ici quelques jours puisque le site de Lego aura à nouveau du stock prochainement. Et les magasins de jouets et de goodies devraient être livrés dans la foulée.

Conseil : évitez donc de succomber aux annonces disponibles sur le net et évitez de dépenser plusieurs centaines d’euros pour un produit qui n’en vaut « que » 169€.