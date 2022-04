Seagate va produire des SSD pour les entreprises en partenariat avec Phison

Les fabricant Phison et Seagate travaillent déjà ensemble depuis un bon moment (depuis 2017 pour être précis). Et apparemment ça n’est pas prêt de s’arrêter de si tôt puisque les deux constructeurs viennent de conclure un nouveau partenariat. Ils vont en effet proposer des SSD M.2. NVMe haut de gamme à destination des entreprises

Seagate et Phison annoncent aujourd’hui leur feuille de route visant à élargir leur offre de SSD NVMe haute densité ultraperformants de toute dernière génération. Ces nouveaux SSD donneront les moyens aux entreprises de réduire leur coût total de possession grâce à une densité de stockage accrue, une consommation d’énergie réduite et de meilleures performances. Les deux entités ont également annoncé avoir conclu un partenariat à long terme qui renforcera le cycle de développement et la distribution des SSD destinés aux entreprises.

Pour information, Seagate et Phison travaillent ensemble sur les SSD depuis 2017. Dans un premier temps, il s’agissait de SSD au format 2,5″ SATA puis très vite ils ont poursuivi sur leur lancée avec des SSD M.2. NVMe, notamment les SSD de la gamme Seagate Firecuda.

Les deux sociétés expliquent que :

Le partenariat consistera à présent à donner naissance à des solutions qui répondent à l’évolution des besoins des entreprises dans le monde en matière d’infrastructures de stockage de plus haute densité, plus rapides et plus intelligentes, qui complètent le stockage sur disque dur afin de s’adapter à des applications de bout en bout telles que les centres de données ultra-évolutifs, le calcul hautes performances et l’IA.