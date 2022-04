La WWDC22 aura lieu du 6 au 10 juin 2022

Apple annonce que sa traditionnelle conférence dédiée aux développeurs, la WWDC, aura lieu cette année du 6 au 10 juin prochain. Spécialement destinée aux développeurs de tout horizon, la Worldwide Developers Conference 2022 a pour thème cette année : « Call to Code » autrement dit : « Appel à coder ».

Voilà d’ailleurs ce qu’on peut lire sur le site d’Apple :

Appel à coder.

Rejoignez les développeurs du monde entier du 6 au 10 juin pour une semaine inspirante de technologie et de communauté. Découvrez les dernières plates-formes et technologies d’Apple lors de sessions, explorez les derniers outils et conseils, et connectez-vous avec des experts Apple dans des laboratoires et des salons numériques. Le tout en ligne et sans frais.

En plus de la conférence en ligne, Apple organisera une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à l’Apple Park le 6 juin pour regarder ensemble le discours d’ouverture et les vidéos sur l’état de l’Union, ainsi que la communauté en ligne. Le nombre de places est limité et les détails sur la manière de postuler pour y assister seront bientôt fournis.