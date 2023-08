C’est officiel : l’iPhone 15 sera dévoilé le 12 septembre

C’est désormais officiel : la prochaine conférence d’Apple aura lieu le 12 septembre prochain au Steve Jobs Theater à l’Apple Park. Cette nouvelle keynote sera l’occasion pour la firme de Cupertino de présenter sa nouvelle gamme de smartphones : les iPhone 15.

A priori quatre modèles devraient être présentés durant l’événement : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Tous les quatres seront dotés d’un port USB C an lieu et place d’un port Lightning.

Si l’on en croit les rumeurs : Apple devrait également présenter une Apple Watch 9 et une Apple Watch Ultra 2 durant cette conférence, en plus d’iOS 17, iPadOS 17, TvOS 17, macOS 14 Sonoma et WatchOS 10 dont on parlait déjà dans cette news en juin dernier.

Comme d’habitude, la keynote sera retransmise en direct sur Youtube et sur le site d’Apple à partir de 19 heures.