Une nouvelle gamme de cartes mémoires SDXC et micro SDXC est annoncée chez Samsung. Les Samsung Pro Ultimate sont des modèles plutôt véloces destinés aux photographes et vidéastes professionnels et semi professionnels.

Les Samsung Pro Ultimate sont des cartes SDXC et micro SXDC de classe 10 qui répondent aux normes U3, V30 et A2. Elles offrent des débits de 200 Mo/s en lecture et de 130 Mo/s en écriture. Elles sont parfaites pour photographier et filmer en haute résolution, y compris avec des caméras sportives ou des drones.

La carte SDXC Samsung Pro Ultimate existe en quatre capacités : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les prix varient de 30,99€ à 137,99€ suivant la capacité.

Du côté des micro SDXC, Samsung propose ses cartes Pro Ultimate en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go à des tarifs compris entre 36,99€ et 167,99€.