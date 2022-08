Le set Lego 10300 de Retour vers le futur est à nouveau en stock

Bonne nouvelle pour les fans de Retour vers le futur et de Lego, le set 10300 qui a été dévoilé en avril dernier est enfin de retour en stock sur le site de Lego. Ca fait plusieurs semaines qu’il n’était plus disponible pour cause de rupture de stock, le voilà enfin de retour (du futur) et en stock.

Depuis plusieurs semaines, il était impossible de se procurer le set sur la boutique de Lego. La faute à un stock trop restreint et aussi la faute aus scalpers (comme on l’expliquait dans cette news) qui n’ont pas hésité à se jeter sur les quelques unités disponibles afin de les revendre 3 à 4 fois le prix sur les sites de petites annonces et d’enchères.

Le retour du set 10300 de Retour vers le futur va permettre à tout à chacun, passionnés ou collectionneurs, de se procurer le set 10300 à son prix de vente officiel qui est de 169,99€ et non pas 200 à 250€ (et encore moins 400-500€) comme on peut le voir sur Amazon et sur d’autres sites où les vendeurs tiers se permettent de faire des marges considérables sur le dos des passionnés.

Pour rappel, le set 10300 contient la Delorean Time Machine de Retour vers le futur à assembler soi même (1872 pièces) ainsi qu’un hoverboard, une caisse de plutonium, une plaque d’immatriculation, des déchets (une canette et une banane) pour alimenter le Mr Fusion ainsi que des figurines de Doc et Marty et leur support.