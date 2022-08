Un SSD 2,5 pouces chez Transcend : le SSD225S

Alors que la mode est depuis longtemps aux SSD M.2 NVMe, le fabricant Transcend continue de miser sur le format 2,5 pouces et dévoile un nouveau modèle dans ce format : le SSD225S.

Le SSD225S est un SSD 2,5″ SATA III qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D. Il est disponible en quatre capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

En terme de performances, le SSD225S de Transcend est loin d’être une bête de course. Les débits des modèles 250 et 500 Go sont même plutôt anémiques comparés à ce qui existe déjà sur le marché. Les versions 1 et 2 To s’en sortent légèrement mieux mais plafonnent à maximum 560 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture.

SSD225S 250 Go : 500 Mo/s en lecture, 330 Mo/s en écriture (40K/75K iOPS)

SSD225S 500 Go : 530 Mo/s en lecture, 480 Mo/s en écriture (50K/75K iOPS)

SSD225S 1 To : 550 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (65K/75K iOPS)

SSD225S 2 To : 560 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture (55K/80K iOPS)

Au niveau de l’endurance, le constructeur annonce une endurance de 90 To pour le modèle 250 Go, 180 To pour le modèle 500 Go, 360 To pour le modèle 1 To et 720 To pour le SSD de 2 To.

Le SSD225S est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de 3 ans.

Pour l’instant on ne connaît pas encore les tarifs de cette nouvelle gamme de SSD Transcend.