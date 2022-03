Nom de Zeus ! LEGO dévoile un set pour les fans de Retour Vers Le Futur

LEGO s’adresse aux fans de la saga Retour Vers Le Futur avec son nouveau set 10300 qui contient la Delorean, des accessoires et des personnages du film.

C’est un set qui est attendu depuis plusieurs années par les fans du célèbre film des années 80. Il faut dire que la franchise ne cesse de faire parler d’elle au fil des années. Et les fabricants de jouets et de goodies profitent de cet aspect nostalgique pour commercialiser régulièrement de nouveaux produits. Ainsi, après Playmobil c’est maintenant au tour de LEGO de dévoiler sa machine à remonter le temps.

La boîte qui porte la référence 10300 contient 1872 pièces qui permettent d’assembler la célèbre machine à voyager dans le temps. D’ailleurs, les différentes déclinaisons et configurations de la Delorean que l’on peut apercevoir dans les trois films sont (presque) possibles grâce aux différents accessoires disponibles dans la boîte.

Sont en effet présents : le Mr Fusion, de nouvelles roues de couleur rouges et blanches (que l’on apercevoir au début de Retour Vers Le Futur 3) et le circuit impimé à fixer sur le capot vissible également dans RVLF3)

La boîte contient aussi : un hoverboard, une caisse de plutonium, une plaque d’immatriculation ainsi qu’une canette et une banane qui serviront à alimenter le Mr Fusion (comme à la fin du premier opus).

A noter aussi la présence des deux principaux personnages des films : Doc Brown et Marty Mc Fly dans leurs habits de Retour Vers Le Futur 1. Un support, une sorte de présentoir est également fourni.

Le set LEGO 10300 fait partie de la gamme Creator Expert qui s’adresse plutôt aux adultes. D’ailleurs, le fabricant conseille ce set aux personnes agées de 18 ans (et plus) vu le nombre de pièces qui le compose (1872 pièces).

Le set sera commercialisé en France à partir du 1er avril 2022. Il est annoncé au tarif de 169,99€ sur la boutique de LEGO, ce qui semble à la fois cher et compréhensible vu les différentes déclinaisons de la Delorean possibles.

L’avis de la rédac’

Points positifs :

La Delorean semble assez fidèle aux films. On retrouve tout ce qui a fait le charme de la saga que ce soit les célèbres portes papillon de la Delorean ou encore la présence du Time Circuit et du convecteur temporel dans l’habitacle. La possiblité d’incliner les roues afin de passer la voiture en mode volante est également un plus à prendre en compte. Et enfin le fait qu’un seul set permette de se fabriquer l’un des différents modèles du film est un plus indéniable.

Points négatifs :

Seuls deux personnages sont livrés dans la boîte. Le chien Einstein n’est pas présent et il faudra se contenter des versions 1985 de Marty et Doc malgré le fait que la voiture puisse être déclinée en diférentes périodes de la saga. Pour corriger cela, espérons que le fabricant proposera par la suite d’autres sets ou des mini figurures additionnels pour étoffer la panoplie. Un autre point que l’on peut aussi regrettter c’est l’absence de roues pour que la voiture puisse rouler sur les rails (comme à la fin du 3) car oui dans le film il n’existe pas 3 versions de la Delorean, monsieur Lego, mais bien quatre. Il en manque une ;)