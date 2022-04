Deux jeux sont disponibles gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres City of Brass et Total War : Warhammer.

Deux jeux gratis sur l’Epic Games Store : City of Brass et Total War : Warhammer

Deux jeux sont disponibles gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres City of Brass et Total War : Warhammer. Le premier est un jeu d’action à la première personne alors que le second est plutôt orienté action – stratégie.

Vous pouvez télécharger les deux jeux dès maintenant sur cette page.

City of Brass

Devenez un voleur dégourdi dans City of Brass, un jeu d’action aventure à la première personne créé par d’anciens développeurs de BioShock. Armé d’un cimeterre et d’un fouet polyvalent, vous devrez jouer du fouet et de la lame, attirer vos ennemis et les piéger pour atteindre le cœur d’une opulente cité des Mille et une nuits, ou vous mourrez face aux inexorables sables du temps.

Total War : Warhammer