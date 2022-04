MSI annonce le Spatium M480 PLAY : un SSD M.2. NVMe compatible avec la PS5

MSI étoffe sa gamme de SSD avec un nouveau modèle : le Spatium M480 PLAY. C’est un SSD M.2. NVMe prévu pour prendre place dans une console Playstation 5 afin d’étendre sa capacité de stockage. Pour mettre au point le Spatium 480 PLAY, MSI a fait en sorte que ses mensurations et ses caractéristiques techniques correspondent aux doléances énoncées par Sony.

Le Spatium 480 PLAY mesure 80,40 mm (longueur) x 24mm (largeur) x 10,70 mm (épaisseur). Le SSD est animé par un contrôleur Phison E18, il exploite une interface PCI Express 4.0 4x ccompatible NVME 1.4 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

Le Spatium M480 PLAY existe en quatre versions : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To qui offrent les taux de transferts suivants :

M480 PLAY 500 Go : 6500 Mo/s en lecture, 2.850 Mo/s en écriture (170K/600K)

6500 Mo/s en lecture, 2.850 Mo/s en écriture (170K/600K) M480 PLAY 1 To : 7000 Mo/s en lecture, 5.500 Mo/s en écriture (350K/700K)

7000 Mo/s en lecture, 5.500 Mo/s en écriture (350K/700K) M480 PLAY 2 To : 7000 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (650K/700K)

7000 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (650K/700K) M480 PLAY 4 To : 7000 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (650K/700K)

MSI annonce une garantie de 5 ans et un MTBF de 1,6 millions d’heures. Au niveau de l’endurance, le constructeur annonce une endurance de 350 To/an pour le 500 Go, 700 To/an pour le SSD de 1 To, 1400 To/an pour le modèle 2 To et enfin une endurance de 3000 To pour le SSD de 4 To.

Les SSD Spatium M480 PLAY seront disponibles bientôt dans le commerce. D’après MSI, la version 1 To sera commercialisée dès le mois d’avril au prix de 189€. Pour le moment, on ne connaît pas les tarifs ni la diponibilité des autres modèles.