Seulement 15 jours après la version 15.4, Apple publie aujourd’hui iOS et iPadOS 15.4.1. Cette petite mise à jour a été mise en ligne afin de corriger plusieurs soucis détectés dans la version précédente.

Apple met en ligne iOS et iPadOS 15.4.1 pour corriger un problème d’autonomie

Seulement 15 jours après la version 15.4, Apple publie aujourd’hui iOS et iPadOS 15.4.1. Cette petite mise à jour a été mise en ligne afin de corriger plusieurs soucis détectés dans la version précédente. C’est en effet une mise à jour mineure mais son installation est plutôt conseillée aux utilisateurs d’iPhone, iPod Touch et iPad étant donné qu’elle corrige en particulier un gros souci d’autonomie. La firme de Cupertino explique que « La batterie pouvait se décharger plus rapidement que prévu après la mise à jour vers iOS 15.4. »

Voilà la liste des complètes des changements apportés par la version 15.4.1 :